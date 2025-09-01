Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ. την ώρα, έγινε καταδίωξη για περίπου 25 λεπτά (Βίντεο)

Αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό στη Ρόδο.

Οδηγός μηχανής στη Ρόδο έτρεχε με έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, παραβιάζοντας φανάρια, ενώ τον καταδίωκε η αστυνομία για περίπου 25 λεπτά.

Το περιστατικό συνέβη στις 20 Ιουλίου, αλλά τώρα ο ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που καταγράφει την πορεία της μηχανής. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, που οδηγούσε άνδρας και επιβάτης ήταν μία γυναίκα.

Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη, που διήρκεσε περίπου 25 λεπτά και ο οδηγός της μηχανής έφτασε έως τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, περνώντας με φανάρια με κόκκινο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Τελικά, σταμάτησε η καταδίωξη όταν αστυνομικοί έκριναν πως υπήρχε ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου.

Ωστόσο, αναζήτησαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τελικά ταυτοποίησαν τον οδηγό. Το Σάββατο πήγαν στο σπίτι του στη Ρόδο, όπου τον συνέλαβαν, αν και αρχικά ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει.