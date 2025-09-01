Games
Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ. την ώρα, έγινε καταδίωξη για περίπου 25 λεπτά (Βίντεο)

Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ. την ώρα, έγινε καταδίωξη για περίπου 25 λεπτά (Βίντεο)
Αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό στη Ρόδο.

Οδηγός μηχανής στη Ρόδο έτρεχε με έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, παραβιάζοντας φανάρια, ενώ τον καταδίωκε η αστυνομία για περίπου 25 λεπτά.

Το περιστατικό συνέβη στις 20 Ιουλίου, αλλά τώρα ο ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που καταγράφει την πορεία της μηχανής. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, που οδηγούσε άνδρας και επιβάτης ήταν μία γυναίκα.

Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη, που διήρκεσε περίπου 25 λεπτά και ο οδηγός της μηχανής έφτασε έως τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, περνώντας με φανάρια με κόκκινο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Τελικά, σταμάτησε η καταδίωξη όταν αστυνομικοί έκριναν πως υπήρχε ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου.

Ωστόσο, αναζήτησαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τελικά ταυτοποίησαν τον οδηγό. Το Σάββατο πήγαν στο σπίτι του στη Ρόδο, όπου τον συνέλαβαν, αν και αρχικά ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει.

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

