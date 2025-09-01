Games
Υπουργείο Εργασίας: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω του 1555 (Βίντεο)

Υπουργείο Εργασίας: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω του 1555 (Βίντεο) Φωτογραφία: YOUTUBE
Το τηλεφωνικό κέντρο του 1555 επισκέφθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Μία καινούρια λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες με προβλήματα ακοής να εξυπηρετούνται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους, εκπαιδευμένους στη θεματολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τέθηκε σε λειτουργία.

Το τηλεφωνικό κέντρο του 1555 επισκέφθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία ορισμού ραντεβού από το site του 1555 για την υπηρεσία της νοηματικής, συνομίλησε με υπαλλήλους της υπηρεσίας και τον διερμηνέα της νοηματικής που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ παρακολούθησε και δοκιμαστικό βιντεοκλήσης μεταξύ υπαλλήλου/διερμηνέα και πολίτη με προβλήματα ακοής.

{https://www.instagram.com/p/DOD48N-DTTX/?hl=el}

«Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Επεκτείνουμε τη λειτουργία του 1555 προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής. Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, μεριμνούμε για όλους ανεξαιρέτως με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του συνόλου των Ελλήνων πολιτών» δήλωσε στη συνέχεια η Νίκη Κεραμέως.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος ραντεβού γίνεται μέσω του site https://1555.gov.gr με κωδικούς Taxisnet μέσω της ψηφιακής εξυπηρέτησης του 1555, ενώ η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ σχετικό βίντεο.

{https://1555.gov.gr/vinteoklisi-stin-noimatiki}

