Αττική: 14 νεκροί από τροχαία μόνο τον Αύγουστο - 17 σοβαρά τραυματίες

Οι κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στην Αττική.

Συνολικά 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν μόνο τον Αύγουστο στην Αττική.

Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και 457 ελαφρά σε 371 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Αττική τον προηγούμενο μήνα.

Οι κυριότερες αιτίες αυτών των ατυχημάτων και δυστυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής. Επίσης, η μη χρήση κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Επιπλέον, τον Αύγουστο βεβαιώθηκαν 21.346 παραβάσεις από τις οποίες 224 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

- 672 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

- 2.531 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

- 230 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

- 295 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

- 920 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

- 1.897 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

- 69 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.