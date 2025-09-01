Τροχαίο στην Καλλιθέα: Μάχη για την ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Ο διασώστης είχε πάει σε περιστατικό κοντά στο σημείο του τροχαίου.

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Καλλιθέα, όπου μηχανή διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου.

Ο διασώστης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δίνει μάχη για την ζωή του. Από τη σφοδρή σύγκρουση η μηχανή σχεδόν διαλύθηκε.

Σύμφωνα με το MEGA, ο διασώστης κινείτο επί της Επαμεινώνδα και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, ερχόταν από δεξιά, από την Πεισιστράτου. Ο διασώστης είχε πάει σε περιστατικό κοντά στο σημείο του τροχαίου.

Ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.