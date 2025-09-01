Χανιά: 21χρονος πήγε να πνίξει και να πατήσει με το αυτοκίνητο τη σύντροφό του

Εφιάλτικες στιγμές έζησε 23χρονη στα χέρια του συντρόφου της στα Χανιά, επιχείρησε να την πατήσει με το αυτοκίνητο.

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Πλατανιά Χανίων, με θύμα μια 23χρονη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 21χρονος σύντροφός της την κλείδωσε στο σπίτι, την άρπαξε από τα μαλλιά και αποπειράθηκε να τη χτυπήσει. Στη συνέχεια, την οδήγησε με το αυτοκίνητό του σε χωράφι, όπου προσπάθησε να την πνίξει, αφαιρώντας μάλιστα και προσωπικά της αντικείμενα.

Όταν η νεαρή κατάφερε να ξεφύγει, ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητο και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, επιχειρώντας να την παρασύρει. Η κοπέλα κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στις αρχές και ο 21χρονος συνελήφθη, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wV5nu1B0}

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες, ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Το πρωί της Δευτέρας, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων για να απολογηθεί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η 23χρονη σκέφτεται να αποσύρει την καταγγελία. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων, ο νεαρός θα δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.