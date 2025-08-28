Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και «καρφώθηκε» σε δέντρο (εικόνες - video)

Aπό θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα ο οδηγός στα Χανιά.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και κατέληξε σφηνωμένο σε δέντρο.

Ο οδηγός του οχήματος, με τη βοήθεια διερχόμενων πολιτών, κατάφερε να απεγκλωβιστεί σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έλαβαν προληπτικά μέτρα και προχώρησαν στην αποσύνδεση της μπαταρίας του αυτοκινήτου ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

{https://www.youtube.com/watch?v=zbofnjObKrY}