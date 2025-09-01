Φωτιά τώρα σε σχολείο στη Παλλήνη

Φωτιά τώρα σε σχολείο στην Παλλήνη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Παλλήνη, πιθανότατα σε σχολικό κτίριο. Στην πυροσβεστική έχει σημάνει συναγερμός. Έχει σπεύσει ήδη με 12 οχήματα και 30 πυροσβέστες.

Η φωτιά είναι ορατή μέχρι και το Μαρούσι. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο πως δεν υπάρχουν άτομα στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στη στέγη του κτιρίου μετά από εργασίες. Σημειώνεται πως σήμερα είναι η η πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου για τη νέα χρονιά, αλλά μόνο για τους καθηγητές, ενώ στο κτίριο δεν βρίσκονται μαθητές.