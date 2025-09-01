Φωτιά τώρα σε σχολείο στη Παλλήνη

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Παλλήνη, πιθανότατα σε σχολικό κτίριο. Στην πυροσβεστική έχει σημάνει συναγερμός. Έχει σπεύσει ήδη με 12 οχήματα και 30 πυροσβέστες.
Η φωτιά είναι ορατή μέχρι και το Μαρούσι. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο πως δεν υπάρχουν άτομα στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στη στέγη του κτιρίου μετά από εργασίες. Σημειώνεται πως σήμερα είναι η η πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου για τη νέα χρονιά, αλλά μόνο για τους καθηγητές, ενώ στο κτίριο δεν βρίσκονται μαθητές.