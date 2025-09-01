Games
Φωτιά τώρα σε σχολείο στη Παλλήνη

Φωτιά τώρα σε σχολείο στη Παλλήνη
Φωτιά τώρα σε σχολείο στην Παλλήνη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Παλλήνη, πιθανότατα σε σχολικό κτίριο. Στην πυροσβεστική έχει σημάνει συναγερμός. Έχει σπεύσει ήδη με 12 οχήματα και 30 πυροσβέστες.

Η φωτιά είναι ορατή μέχρι και το Μαρούσι. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο πως δεν υπάρχουν άτομα στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

WhatsApp_Image_2025-09-01_at_11.12.52_7f8a8.jpeg

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στη στέγη του κτιρίου μετά από εργασίες. Σημειώνεται πως σήμερα είναι η η πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου για τη νέα χρονιά, αλλά μόνο για τους καθηγητές, ενώ στο κτίριο δεν βρίσκονται μαθητές.

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

