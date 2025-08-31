Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Όλα τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Δυόμιση χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η ανακριτική διαδικασία περαιώθηκε, με ανοιχτές εκκρεμότητες, πολλές απορίες κι ακόμη περισσότερους προβληματισμούς.

Αναπάντητα μέχρι στιγμής αιτήματα του εφέτη ανακριτή

Παρότι ο εφέτης ανακριτής έκλεισε τη δικογραφία, εξακολουθούν να παραμένουν μετέωρα τα αιτήματα που ο ίδιος είχε αποστείλει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απάντηση για αυτά.

Ήταν, άλλωστε, «συνήθης» η καθυστέρηση σε κάθε βήμα της ανακριτικής διαδικασίας, από την αρχή και μέχρι το τέλος. Αν και θα περίμενε κανείς τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου για τις υπέρμετρες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν πολλές φορές στην εκτέλεση των παραγγελιών του εφέτη ανακριτή, από την αρχή και μέχρι το τέλος της έρευνας, αυτό ουδέποτε έγινε.

Έτσι, η ανάκριση περατώθηκε με αναπάντητα αιτήματα όπως αυτό που απευθύνεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο κλήθηκε να εξετάσει το κράνος ενός πυροσβέστη που βρέθηκε από τις πρώτες ώρες στο πεδίο του δυστυχήματος…

Το κράνος όμως που φυλασσόταν προφανώς στην ντουλάπα του σπιτιού του πυροσβέστη επί δύο χρόνια, παραδόθηκε στο ανακριτικό γραφείο πριν από λίγους μήνες για να σταλεί προς εξέταση…

Το σχετικό αίτημα εν ολίγοις που αφορούσε στην εξέταση του κράνους έγινε δεκτό από τον εφέτη ανακριτή, σε αντίθεση με το αίτημα που αφορούσε στην εξέταση και πραγματογνωμοσύνη των μετασχηματιστών των ηλεκτρομηχανων. Αυτό απορρίφθηκε.

Το κρίσιμο θέμα της πυρασφάλειας των τρένων

Κρίσιμη, ωστόσο, είναι η εκκρεμότητα που υπάρχει σχετικά με την έκθεση η οποία αναμένεται από πιστοποιημένο Γερμανικό εργαστήριο σχετικά με την πυρασφάλεια των τρένων, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική γιατί θα δώσει απαντήσεις για την κατάσταση των τρένων σήμερα.

Αφορά δηλαδή στην ασφάλεια όλων εργαζομένων και επιβατών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον σιδηρόδρομο, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν τα τρένα τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Άλλωστε, πέραν εκείνων που σκοτώθηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων, που εν έτει 2023 κινούνταν επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, λόγω ανυπαρξίας των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας όπως η τηλεδιοίκηση, υπήρξαν και εκείνοι που κάηκαν ζωντανοί, εξαιτίας της φωτιάς που «σάρωσε» τα βαγόνια.

Οι συγγενείς των θυμάτων εξάλλου να αναζητούν ακόμη και τώρα την πειστική εξήγηση που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη και την τεράστια πυρόσφαιρα, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ακόμη κι όσοι επέζησαν της σύγκρουσης.

Η ανακριτική έρευνα έκλεισε και κανείς δεν μπορεί να πει με σαφήνεια έστω και τώρα, εάν η έκρηξη και η πυρόσφαιρα οφείλονταν σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες, στα έλαια σιλικόνης, στα σταγονίδια σιλικόνης…

Κανείς πλην ενός συνταξιούχου, πρώην επιστημονικού συνεργάτη του ΑΠΘ που επικαλείται τη ….γερμανική νομοθεσία κι εμφανίζεται βέβαιος για τα σταγονίδια, αυτοπροσδιορίζεται ειδικός στις εκρήξεις, αντικρούει τον διεθνούς φήμης πραγματογνώμονα καθηγητή του ΕΜΠ κ. Καρώνη, διότι «δεν τα λέει σωστά» και δίνει μικρή σημασία στον επίσης διεθνούς φήμης καθηγητή χημικό – μηχανικό στο ΑΠΘ κ. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος, όπως λέει, «τι σημασία έχει εάν έκανε σπουδές στο Yale;».

Η τεχνική έκθεση του συγκεκριμένου πτυχιούχου μηχανολόγου - μηχανικού όμως είναι αυτή που κατέχει περίοπτη θέση στην ανακριτική διαδικασία. Για αυτό προφανώς, η ανάκριση περαιώθηκε χωρίς να κληθεί για κατάθεση στον εφέτη ανακριτή ο κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος και ας ήταν εκείνος που ερεύνησε την φωτιά και την πυρόσφαιρα για λογαριασμό του Κρατικού Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.

«Έκλεισε» όπως έπρεπε να ανοίξει

Η ανακριτική διαδικασία για τα Τέμπη περαιώθηκε δυόμιση χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα και μία ημέρα μετά την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μόλις τον περασμένο Μάρτιο στελέχη της ΔΑΕΕ κλήθηκαν από τον εφέτη ανακριτή των Τεμπών να εξετάσουν τα συντρίμμια και τα βαγόνια στο Κουλούρι, στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και να προχωρήσουν σε έκθεση αυτοψίας.

Παρέδωσαν την έκθεσή τους, ενενήντα τεσσάρων (94) σελίδων το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης και το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής ο εφέτης ανακριτής κήρυξε το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα βέβαια δικαστικές πηγές, αναρωτιούνται πώς γίνεται να εκδίδεται έκθεση αυτοψίας δυστυχήματος 2,5 χρόνια μετά το δυστύχημα, όταν οι εκθέσεις αυτοψίας ατυχημάτων, είτε της πυροσβεστικής, είτε του λιμενικού, είτε της τροχαίας είναι το πρώτο έγγραφο που μπαίνει σε μία προανακριτική δικογραφία για να ξεκινήσει η έρευνα.

Εκφράζουν δηλαδή τον προβληματισμό τους πώς είναι δυνατό να γίνεται λόγος για έκθεση αυτοψίας, η οποία δεν συντάχθηκε στον εγγύτερο δυνατό χρόνο στο συμβάν αλλά ύστερα από δυόμιση χρόνια και μάλιστα σε άλλο χώρο, διαφορετικό από το σημείο του δυστυχήματος.

Η αυτοψία άλλωστε είναι μία αυτεπάγγελτη ενέργεια και δεν χρειάζεται ανακριτική παραγγελία.

Σε κάθε περίπτωση, μία έκθεση αυτοψίας σε όλες τις μεγάλες τουλάχιστον υποθέσεις των τελευταίων ετών στη χώρα μας «ανοίγουν» την ανάκριση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τον επίλογό της.