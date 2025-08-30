Καιρός: Νέα πρόγνωση - Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Αυτές οι περιοχές επηρεάζονται περισσότερο. Πώς θα είναι ο καιρός τη νέα εβδομάδα.

Αστάθεια αναμένεται σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, στα βορειοδυτικά της Ελλάδας, με τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως την Κέρκυρα, την Ήπειρο και περιοχές γύρω από το Ιόνιο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν το μεσημέρι και θα ενταθούν προς το βράδυ, φτάνοντας μέχρι και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, στο υπόλοιπο της χώρας θα επικρατήσει καλός καιρός.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα στραφούν σε δυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά 35 σε ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς και ασθενείς ανέμους έως 4 μποφόρ.

Αντίστοιχο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου η ημέρα θα είναι καλοκαιρινή και σχετικά δροσερή, με μέγιστες θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα κακοκαιρίας στα βορειοδυτικά θα υποχωρήσει τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ περιορισμένα φαινόμενα αναμένονται μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει με αίθριο καιρό, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν μικρή άνοδο.

Από τη Δευτέρα και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, η χώρα εισέρχεται σε περίοδο σταθερής καλοκαιρίας, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 35-36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά ενδέχεται να καταγραφούν έως και 37 Κελσίου.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με εξαίρεση την περιοχή των Κυθήρων, όπου θα πνέουν έως και 6 μποφόρ.

Τέλος, παρά τη σταθερότητα του καιρού, οι μετεωρολόγοι υπενθυμίζουν ότι τέτοιες ημέρες στο παρελθόν έχουν συνδεθεί με έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως η κακοκαιρία Daniel το 2023. Ωστόσο, για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου δεν αναμένονται παρόμοια φαινόμενα.