Μεγάλη φωτιά τώρα στα Γρεβενά - Ήχησε «112»

Η φωτιά είναι μεγάλη και οι κάτοικοι με μήνυμα «112» καλούνται σε ετοιμότητα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που μαίνεται αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.

Εν μέσω ισχυρών ανέμων στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ ενώ από αέρος ρίψεις κάνουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με το Kozan.gr το μέτωπο της φωτιάς έχει προκύψει από αρκετές διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Αγίου Κοσμά Γρεβενών κατά μήκος του δρόμου Εκκλησιές – Κυπαρρίσι (κοντά στη διασταύρωση Κυδωνιών και Αγ. Κοσμά)

{https://www.youtube.com/watch?v=qKVpUu5MSFA}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1961448483384107096}

Ήχησε «112» για την φωτιά στα Γρεβενά

Με μήνυμα μέσω του «112» ζητήθηκε από τους κατοίκους στα Γρεβενά να είναι σε ετοιμότητα. Το μήνυμα που στάλθηκε αναφέρει «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02jWPE81NYNB3JgehXe5k5Ukd5tZPkdwshJSnHZj5ignWvuTzNrq26RfHU7vvt1ASwl