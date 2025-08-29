Games
Καρυστιανού για πόρισμα Πυροσβεστικής: «Αιδώς Αργείοι, βεβηλώνουν αδίστακτα τις ψυχές των παιδιών μας»

Καρυστιανού για πόρισμα Πυροσβεστικής: «Αιδώς Αργείοι, βεβηλώνουν αδίστακτα τις ψυχές των παιδιών μας»
Η Μαρία Καρυστιανού κανεί μεταξύ άλλων λόγο για παραπληροφόρηση όσων παρουσιάζουν την αυτοψία της Πυροσβεστικής ως δήθεν αποδόμηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΣΑΜ.

Μετά και την δημοσιοποίηση του πορίσματος της Πυροσβεστικής για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει με σφοδρότητα τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται η διαχείριση της πολύκροτης υπόθεσης από πλευράς κυβέρνησης.

Όπως σημειώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 «Αιδώς αργείοι! Από «Ευαγγέλιο» σε «φυλλάδα» μια σκευωρία δρόμος… Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΑΣΑΜ) είχε αρχικά υποδειχτεί ως το «Ευαγγέλιο» για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Μόλις όμως αναδείξαμε τις καυτές κατά λέξη καταγραφές του Πορίσματος ότι η πυρόσφαιρα που έκαψε τα παιδιά μας προκλήθηκε από άγνωστο καύσιμο, το οποίο μάλιστα όπως λέει το Πόρισμα θα είχε εντοπιστεί αν δεν είχε μπαζωθεί άμεσα ο τόπος, ξαφνικά το «Ευαγγέλιο» μετατράπηκε σε «φυλλάδα», καθώς τα ευρήματά του δεν βόλευαν το κυβερνητικό αφήγημα. »

Και συνεχίζει σημειώνοντας ότι «βγήκε στο φως αλληλογραφία όπου ο θαυμαστής της κας Ντόρας Μπακογιάννη, Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΣΑΜ, κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, φέρεται να προσπαθούσε να πείσει τον Eπικεφαλής Aσφαλείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, να μην περιληφθούν οριστικά οι επίμαχες διατυπώσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας.
Ωστόσο, η απάντηση του κ. Accou ήταν κατηγορηματική ως προς τα αίτια της πυρόσφαιρας και τελικά οι επίμαχες παράγραφοι δεν «έφυγαν». Γιατί σκοπός τους δεν ήταν βέβαια η αποκάλυψη της αλήθειας που όλοι περιμέναμε, αλλά να μετατραπεί και αυτό το Πόρισμα σε ένα ακόμα βολικό εργαλείο, στα χέρια των αδίστακτων, από χαμηλά έως πολύ ψηλά, που χειρίζονται την υπόθεση των Τεμπών.»

Σε έντονο τόνο σχολιάζει και τα σημερινά δημοσιεύματα ΜΜΕ κατηγορώντας τα για παραπληροφόρηση για τις εξελίξεις της υπόθεσης. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «το κερασάκι στην τούρτα σήμερα, από τα υποτελή στην Κυβέρνηση ΜΜΕ, που κατά παράβαση του δημοσιογραφικού καθήκοντός τους, παραπληροφορούν τον κόσμο, λες και τρώμε κουτόχορτο, λέγοντας δήθεν ότι η Αυτοψία (και όχι βέβαια Πόρισμα, (ως αναφέρουν τα παπαγαλάκια) της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ), 2.5 χρόνια μετά την τραγωδία, αποδομεί δήθεν το Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, δημοσιεύματα απολύτως ψευδή. Αφού μάλιστα δέησε ο Ανακριτής να μας δώσει, με τα χίλια ζόρια σήμερα αυτήν την περίφημη Έκθεση της καθυστερημένης για 2.5 χρόνια Αυτοψίας της ΔΑΕΕ, την οποία μάθαμε πρώτα από τον Τύπο (!), διαπιστώσαμε ότι αυτή η Έκθεση, πέραν του ότι είναι γεμάτη εικασίες, εκτιμήσεις και αόριστες αναφορές.» Και συνεχίζει εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο ότι «δεν καταλήγει σε κανένα συγκεκριμένο συμπέρασμα για τα αίτια της πυρόσφαιρας, πουθενά δεν αναφέρει ότι το τρένο του θανάτου δεν μετέφερε καύσιμα και βέβαια δεν αποδομεί τις σχετικές αναφορές του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΣΑΜ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο εκτελών Ανακριτής Μπακαΐμης, άρον άρον, άμεσα αφότου πήρε την Έκθεση της παρωχημένης Αυτοψίας και βγήκαν στον αέρα τα ψευδή και αποπροσανατολιστικά δημοσιεύματα, έκλεισε σήμερα τη δικογραφία (!)».

Με αιχμηρό τόνο η κα Καρυστιανού καυτηριάζει τη στάση των κυβερνητικών στελεχών αλλά και μέριδα μέσων ενημέρωσης που χειρίζονται τις εξελίξεις της υπόθεσης ως «εργαλείο» για να προωθήσουν ένα βολικό αφήγημα, βεβηλώνοντας ταυτόχρονα τις μνήμες των παιδιών που χάθηκαν. Κλείνοντας με έντονο συναισθηματικό φορτίο αναφέρει ότι «Πως κατάντησαν τη χώρα μας; Πόσο αφελείς μας θεωρούν; Με τι ψυχή βεβηλώνουν τόσο αδίστακτα τις ψυχές των παιδιών μας; Δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα ανθρωπιάς πάνω τους; Τόσο πιστοί υπηρέτες του κακού; Πόσο μεγάλο επιτέλους είναι το μυστικό που κρύβεται και ποιους “οικείους” ακουμπά για να έχει κινητοποιηθεί τέτοιος μηχανισμός σήψης και διαφθοράς; Αιδώς αργείοι!»

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/pfbid0UBrNXZPSRWCVEpZVY8scAeT8q9vxS4PzV3FKwPdoG6t3H6SHgZpow8dwGxXUPEh3l}

