Φωτιά τώρα στην Αρετή Ηλείας, ρίψεις από δύο εναέρια

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στα Λεχαινά.

Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με το ilialive.gr η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις και οι δυνάμεις ενισχύονται από τις υπηρεσίες όλου του νομού καθώς το μέτωπο βρίσκεται δίπλα στην Ολυμπία Οδό.

Οι δυνάμεις επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.