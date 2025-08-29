Καμίνια: Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή στη 19χρονη αδερφή του 5χρονου

«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε ο 5χρονος στα Καμίνια.

Η 19χρονη αδερφή του 5χρονου στα Καμίνια που εντοπίστηκε από αστυνομικούς ολομόναχος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή. Η νεαρή είχε συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη βγήκε από το σπίτι, κλειδώνοντας μέσα τον 5χρονο. Ο ανήλικος έμεινε για πάνω από μία ώρα μόνος του εντός του διαμερίσματος, καθώς η 19χρονη άργησε να επιστρέψει και κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι. Ο ανήλικος έγινε αντιληπτός από γείτονες, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του.

Ο 5χρονος τις τελευταίες ημέρες έμενε στο σπίτι με τη μεγάλη αδελφή του, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών. Μάλιστα η γυναίκα που κάλεσε το 100, ανέφερε πως άκουσε το παιδί να κλαίει και να φωνάζει «είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ». Η 19χρονη συνελήφθη στη συνέχεια για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά χωρίς δικηγόρο, ενώ το μεσημέρι έφτασε και η μητέρα της από Καλαμάτα ως μάρτυρας στην κόρη της. Μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο 5χρονος και η 17χρονη (το τρίτο παιδί της οικογένειας), επέστρεψαν σπίτι τους.

«Δεν έγινε και καμιά δολοφονία» λέει η μητέρα του 5χρονου

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα του 5χρονου ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο παρουσιάζεται. «Το κάνουν τόσο τραγικό το πράγμα λες κι έγινε καμιά δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω πω κάτι, ούτε να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δουλεύω νύχτα και μέρα για να μην τους λείψει τίποτα» πρόσθεσε, επισημαίνοντας «πως όσα λέγονται περί προηγούμενων περιστατικών παραμέλησης του παιδιού είναι ψευδή».