Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καμίνια: Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή στη 19χρονη αδερφή του 5χρονου

Καμίνια: Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή στη 19χρονη αδερφή του 5χρονου
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε ο 5χρονος στα Καμίνια.

Η 19χρονη αδερφή του 5χρονου στα Καμίνια που εντοπίστηκε από αστυνομικούς ολομόναχος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή. Η νεαρή είχε συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη βγήκε από το σπίτι, κλειδώνοντας μέσα τον 5χρονο. Ο ανήλικος έμεινε για πάνω από μία ώρα μόνος του εντός του διαμερίσματος, καθώς η 19χρονη άργησε να επιστρέψει και κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι. Ο ανήλικος έγινε αντιληπτός από γείτονες, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του.

Ο 5χρονος τις τελευταίες ημέρες έμενε στο σπίτι με τη μεγάλη αδελφή του, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών. Μάλιστα η γυναίκα που κάλεσε το 100, ανέφερε πως άκουσε το παιδί να κλαίει και να φωνάζει «είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ». Η 19χρονη συνελήφθη στη συνέχεια για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά χωρίς δικηγόρο, ενώ το μεσημέρι έφτασε και η μητέρα της από Καλαμάτα ως μάρτυρας στην κόρη της. Μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο 5χρονος και η 17χρονη (το τρίτο παιδί της οικογένειας), επέστρεψαν σπίτι τους.

«Δεν έγινε και καμιά δολοφονία» λέει η μητέρα του 5χρονου

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα του 5χρονου ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο παρουσιάζεται. «Το κάνουν τόσο τραγικό το πράγμα λες κι έγινε καμιά δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω πω κάτι, ούτε να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δουλεύω νύχτα και μέρα για να μην τους λείψει τίποτα» πρόσθεσε, επισημαίνοντας «πως όσα λέγονται περί προηγούμενων περιστατικών παραμέλησης του παιδιού είναι ψευδή».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της κλειδωμένο στο σπίτι

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της κλειδωμένο στο σπίτι

Ελλάδα
Νέα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Νέα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Οικονομία
Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Ελλάδα
Απόπειρα εκβίασης Ζέττας Μακρή: 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον δημοσιογράφο

Απόπειρα εκβίασης Ζέττας Μακρή: 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον δημοσιογράφο

Ελλάδα

NETWORK

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ έως την 30η Ιουνίου 2025

Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ έως την 30η Ιουνίου 2025

ienergeia.gr
H KEΔΕ θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων

H KEΔΕ θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων

ienergeia.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

ienergeia.gr
Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

healthstat.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

healthstat.gr
Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

healthstat.gr