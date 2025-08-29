Games
Ελλάδα

Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των 16χρονων - Τα τριά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των 16χρονων - Τα τριά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές
Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για το τροχαίο στην Καστοριά που στοίχισε τη ζωή σε δύο 16χρονα.

Τραγωδία τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Καστοριά με θύματα δύο 16χρονους. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου.

Οι οικογένειες των παιδιών θρηνούν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε μεγάλη ευθεία. Τα ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα δείχνουν ότι κάτι απρόβλεπτο συνέβη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί και να καταλήξει εκτός πορείας.

Τα σενάρια που εξετάζονται:

  • Να πετάχτηκε ξαφνικά άγριο ζώο, όπως αρκούδα ή αγριογούρουνο, μπροστά στο όχημα.
  • Να υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.
  • Ο οδηγός να αντιλήφθηκε ότι είχε προσπεράσει τη διασταύρωση για το χωριό και να έκανε απότομο χειρισμό στην προσπάθειά του να επιστρέψει.

Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο παιδιών, ενώ την περιοχή έχουν ματαιωθεί όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Διεθνή
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

