Πλακιάς για πόρισμα - Τέμπη: Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα για τα Τέμπη αναφέρεται ότι στην καμπίνα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Το πολυσέλιδο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αναφέρεται στην φωτιά μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη σχολιάζει ο Νίκος Πλακιάς λέγοντας πως [τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εθσαγγελέας του Αρέιου Πάγου».

Ο κ. Πλακιάς σε ανάρτησή του έγραψε πως «Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά».

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα αναφέρεται ότι στην καμπίνα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης, κάτι που αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Τσακιρίδη, ο οποίος είχε επίσης μεταβεί στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια του δυστυχήματος.

