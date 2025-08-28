Games
Ελλάδα

Πλακιάς για πόρισμα - Τέμπη: Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Πλακιάς για πόρισμα - Τέμπη: Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φωτογραφία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI
Σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα για τα Τέμπη αναφέρεται ότι στην καμπίνα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Το πολυσέλιδο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αναφέρεται στην φωτιά μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη σχολιάζει ο Νίκος Πλακιάς λέγοντας πως [τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εθσαγγελέας του Αρέιου Πάγου».

Ο κ. Πλακιάς σε ανάρτησή του έγραψε πως «Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά».

Τέμπη: Δεν διαπιστώνονται ίχνη καύσης στην δεύτερη καμπίνα της μηχανής που ήταν άδεια

Τέμπη: Δεν διαπιστώνονται ίχνη καύσης στην δεύτερη καμπίνα της μηχανής που ήταν άδεια

Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα αναφέρεται ότι στην καμπίνα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης, κάτι που αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Τσακιρίδη, ο οποίος είχε επίσης μεταβεί στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια του δυστυχήματος.

{https://twitter.com/PlakiasNikos/status/1961086554794872870}

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Ανακάλεσε την πρόσκληση συγγενών θυμάτων των Τεμπών η περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακάλεσε την πρόσκληση συγγενών θυμάτων των Τεμπών η περιφέρεια Θεσσαλίας

Ελλάδα
Τέμπη: Δεν διαπιστώνονται ίχνη καύσης στην δεύτερη καμπίνα της μηχανής που ήταν άδεια

Τέμπη: Δεν διαπιστώνονται ίχνη καύσης στην δεύτερη καμπίνα της μηχανής που ήταν άδεια

Ελλάδα
Μετά από ανακριτική παραγγελία απάντησε το ΑΠΘ για τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση των Τεμπών

Μετά από ανακριτική παραγγελία απάντησε το ΑΠΘ για τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση των Τεμπών

Ελλάδα
Τέμπη: Στο «σφυρί» βγαίνει το Κουλούρι - Εκεί έψαχναν με τα χέρια τους να βρουν τα οστά των παιδιών τους

Τέμπη: Στο «σφυρί» βγαίνει το Κουλούρι - Εκεί έψαχναν με τα χέρια τους να βρουν τα οστά των παιδιών τους

Ελλάδα

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

healthstat.gr