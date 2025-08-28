Games
Σάκης Αρναούτογλου: Πού θα έχει βροχές το Σαββατοκύριακο - Ο καιρός έως 8/9

Κατά τόπους έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές- και κατά τόπους έντονα φαινόμενα- σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αλλά την επόμενη εβδομάδα αναμένεται καλοκαιρινή ζέστη.

Αύριο, Παρασκευή (29/8) ο καιρός θα είναι πολύ καλός και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα νησιά θα υπάρχει μια αίσθηση ψύχρας λόγω των βοριάδων. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από το Θρακικό έως τα νότια με ριπές που θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, αλλά έως το βράδυ θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Ο καιρός χαλάει στο βόρειο Ιόνιο το Σάββατο (30/8), από τις προμεσημβρινές ώρες, με μπόρες και καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένονται μπόρες και καταιγίδες και στην Ήπειρο, ενώ δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να επηρεάσουν το κεντρικό Ιόνιο και περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και τα βόρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με έντονο χαρακτήρα κατά τόπους. Προς τα ξημερώματα της Κυριακής αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τη Μακεδονία.

Την Κυριακή (31/8) δεν αποκλείεται λίγο πριν από το μεσημέρι να βρέξει στα βορειότερα της Δράμας, της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου. Οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι σε αρκετές περιοχές- ανάμεσά τους η Αττική- και κατά τόπους η έντασή τους θα φτάνει τα 5-6 και 7 μποφόρ.

Καλοκαιρινή ζέστη την επόμενη εβδομάδα

Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου οι θερμότερες αέριες μάζες θα παραμείνουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, φέρνοντας «σχετική ζέστη, αλλά όχι κάτι ακραίο».

Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα κάνει περισσότερη ζέστη από ό,τι στα βόρεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη άνοδο, κυρίως την Τετάρτη, φτάνοντας στους 36 βαθμούς Κελσίου (η μέση μέγιστη στα πεδινά ηπειρωτικά), προτού αρχίσει να υποχωρεί προς το επόμενο Σαββατοκύριακο.

arnaoutoglou_thermokrasia_ccd7a.png

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=YfoNna7bsqI}

