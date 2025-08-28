Μάνδρα: Το ποινικό χρονικό των φονικών πλημμυρών - Τρεις δίκες, μία έφεση και μία αναίρεση

Ομόφωνα αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο 25 ανθρώπων στις πλημμύρες στην Μάνδρα Αττικής.

Με την ομόφωνη αθώωση των τριών κατηγορουμένων για τους 25 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στις φονικές πλημμύρες της Μάνδρας το 2017, κλείνει ποινικά, όπως φαίνεται, η υπόθεση, σχεδόν στην εκπνοή της παραγραφής των αδικημάτων η οποία επέρχεται το Νοέμβριο.

Παραγραφή των κατηγοριών το Νοέμβριο

Αν και οι συνήγοροι των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν το δικαστικό τους αγώνα, ωστόσο, είναι αμφίβολη οποιαδήποτε ποινική συνέχεια καθώς τα αδικήματα είναι σε βαθμό πλημμελήματος και ούτως ή άλλως παραγράφονται το Νοέμβριο του 2025.

Είχε προηγηθεί άλλωστε ένας αγώνας δρόμου για την καθαρογραφή της εφετειακής απόφασης προκειμένου να προσδιοριστεί τάχιστα η δίκη αυτή, η τρίτη κατά σειρά, μετά την αναίρεση που ασκήθηκε από τον Άρειο Πάγο.

Η αναίρεση που έφερε την υπόθεση εκ νέου στο ακροατήριο

Το ανώτατο δικαστήριο ακυρώνοντας, την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, είχε επιστρέψει στο Εφετείο την υπόθεση προκειμένου να δικαστούν ξανά οι τρεις κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Έτσι η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων βρέθηκαν και πάλι στο εδώλιο.

Τρεις ένοχοι μόνο για πλημμύρες

Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί από το Εφετείο, με το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, σε ποινές φυλάκισης από 14 έως και 18 μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια δια παραλείψεως και είχαν απαλλαγεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών από αμέλεια. Τότε το δικαστήριο είχε απαλλάξει πλήρως άλλους πέντε κατηγορούμενους.

Στο σκεπτικό εκείνης της απόφασης μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όφειλαν να ενημερώσουν νωρίτερα τους πολίτες για τη νεροποντή που αναμενόταν, ενώ αν είχαν ολοκληρωθεί πριν το 2017 τα αντιπλημμυρικά έργα, με βάση μελέτη του Πολυτεχνείου τα ρέματα θα υπερχείλιζαν δύο ώρες αργότερα.

Η αντίδραση των συγγενών των θυμάτων

Οι δικηγόροι των οικογενειών είχαν μιλήσει για εσφαλμένη εφετειακή απόφαση, καθώς λανθασμένα, όπως είπαν, διαχωρίστηκε και δεν αντιμετωπίστηκε ενιαία το πλημμυρικό φαινόμενο με αποτέλεσμα να θεωρηθεί πως οι θάνατοι των 25 ανθρώπων, δεν έχουν αιτιώδη συνάφεια με αυτό.

Πρωτοδίκως 8 ένοχοι και 6 αθώοι

Πρωτοδίκως είχαν κριθεί ένοχοι για την υπόθεση αυτή 8 κατηγορούμενοι( δύο πρώην αντιπεριφερειάρχες, πρώην δήμαρχος Μάνδρας και 5 στελέχη της Πολεοδομίας και της Υπηρεσίας Αστυνόμευσης ρεμάτων) που καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 4 έως 6 χρόνια, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Αθώα η Ρένα Δούρου

Άλλοι έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου είχαν αθωωθεί, από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ομόφωνα. Αν και ασκήθηκε μάλιστα στη συνέχεια έφεση και οδηγήθηκαν ξανά όλοι οι κατηγορούμενοι στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, οι έξι αθωωθέντες υπέβαλαν ενστάσεις επί της έφεσης και το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τις έκανε δεκτές..

Το δικαστήριο έκρινε άκυρη την εισαγγελική έφεση και την απέρριψε ως απαράδεκτη καθώς ήταν εκπρόθεσμη.

Έτσι η κ. Δούρου δεν δικάστηκε εκ νέου και οριστικά αθωώθηκε.