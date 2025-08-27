Εμπρησμός η φωτιά στην Παιανία στον παράδρομο της Αττικής Οδού - Συνελήφθη 62χρονος

Ο 62χρονος ήταν με ποδήλατο και έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα.

Συνελήφθη σήμερα, 27 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 62χρονος αλλοδαπός από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας από την Πυροσβεστική, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.