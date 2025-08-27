Games
Στο αυτόφωρο 40χρονος για κακοποίηση του σκύλου του με «κλωτσιές και μπουνιές»

Στο αυτόφωρο 40χρονος για κακοποίηση του σκύλου του με «κλωτσιές και μπουνιές» Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ UNSPLASH
Γυναίκα κατήγγειλε ότι είδε τον 40χρονο να χτυπά τον σκύλο.

Ένας 40χρονος Δανός κατηγορείται ότι κακοποίησε τον σκύλο του σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη πριν από περίπου 10 ημέρες, σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας που οδήγησε στη σύλληψη του 40χρονου. Η γυναίκα κατέθεσε ότι περνούσε έξω από τη σκηνή του 40χρονου μαζί με το ανήλικο παιδί της, όταν άκουσε τον μεγαλόσωμο σκύλο να γαβγίζει.

«Ήταν δεμένο και μόλις μας είδε γάβγισε. Κάποια στιγμή είδα τον κατηγορούμενο να πετάγεται έξω από τη σκηνή σαν “σούπερ ήρωας” και ξεκίνησε να χτυπάει το ζώο δυνατά με κλωτσιές, μπουνιές και αγκωνιές», είπε η καταγγέλλουσα στο δικαστήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 40χρονος αρνήθηκε ότι κακοποίησε τον σκύλο, υποστήριξε ότι αγαπά το ζώο και πως ποτέ δεν το έχει χτυπήσει. «Επειδή είναι μεγαλόσωμο ζώο θέλει σωστή διαχείριση. Συμπτωματικά ήταν δεμένο και το κράτησα από τον λαιμό για να το απελευθερώσω», ανέφερε στην απολογία του.

Το δικαστήριο αποφάσισε να περιμένει να εξεταστεί το ζώο από κτηνίατρο και να προσκομιστεί η πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαμορφώσει πλήρη δικανική κρίση ως προς την καταγγελλόμενη πράξη. O 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

