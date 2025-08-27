Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο ανήλικες αδερφές μετά από έκρηξη σε γκαζάκι

Μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους στο νοσοκομείο.

Γκαζάκι εξερράγη σε σπίτι στο Αγρίνιο επί της οδού Φιλίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων παιδιών.

Οι πρώτες πληροφορίες του sinidisi.gr αναφέρουν ότι από την έκρηξη, που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι τραυματίστηκαν δύο κορίτσια ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Πρόκειται για αδέρφια που την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο της κατοικίας τους.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το γκαζάκι εξερράγη και τα παιδιά τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και στο σώμα, ευτυχώς, ελαφρά.

Συνοδεία και των γονέων τους μεταφέρθηκαν στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου όπου οι γιατροί των Επειγόντων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.