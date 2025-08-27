Μετά από ανακριτική παραγγελία απάντησε το ΑΠΘ για τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση των Τεμπών

«Είναι πρώην μόνιμος υπάλληλος του Πανεπιστημίου (ΝΠΔΔ), διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» η απάντηση του ΑΠΘ.

Πάνω από ένα μήνα χρειάστηκε το ΑΠΘ να απαντήσει σχετικά με την εργασιακή σχέση που έχει με τον κ. Κωνσταντίνο Πασπαλά, του οποίου η τεχνική έκθεση που αυτοβούλως υπέβαλε στον εφέτη ανακριτή, σχετικά με τις αιτίες της έκρηξης και της πυρόσφαιρας στο πλαίσιο του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, φαίνεται να κατέχει περίοπτη θέση για τις ανακριτικές αρχές.

Για να δώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απάντηση σε εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον τεχνικό σύμβουλο χρειάστηκε να προηγηθεί ανακριτική παραγγελία. Δεν δόθηκε απάντηση ούτε σε σχετική ερώτηση του Dnews, ούτε καν σε ερώτηση του κ. Αντώνη Ψαρόπουλου ο οποίος είναι δικηγόρος και πατέρας θύματος των Τεμπών!

Ο κ. Πασπαλάς, σύμφωνα με την σχετική απάντηση του ΑΠΘ, «είναι πρώην μόνιμος υπάλληλος του Πανεπιστημίου (ΝΠΔΔ), διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε σε προσωποπαγή θέση επιστημονικού συνεργάτη του ενεργειακού τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων – Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το 1980 έως το 1992… και σε μόνιμη θέση από το 1992 έως το 2023». Η απάντηση έχει περιληφθεί στην δικογραφία της υπόθεσης των Τεμπών.

Το ζήτημα συνεπώς είναι πώς, με ποια κριτήρια δηλαδή επιλέγεται ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή αποφάσισε να βοηθήσει αυτοβούλως σε μία τόσο μεγάλη υπόθεση από τις ανακριτικές αρχές, σε σχέση με ανθρώπους με πλούσιες σπουδές, βαριά βιογραφικά και διεθνή αναγνώριση όπως ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Καρώνης, ο οποίος μάλιστα ορίστηκε και πραγματογνώμονας ή όπως ο κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, καθηγητής Χημικός Μηχανικός στο ΑΠΘ, που ερεύνησε την πυρόσφαιρα, την έκρηξη και τη φωτιά για λογαριασμό του κρατικού ΕΟΔΑΣΑΑΜ.