Λαμία: Εντοπίστηκαν 5 βλήματα του Β' ΠΠ σε έργα φυσικού αερίου στη Ροδίτσα (Βίντεο & Εικόνα)

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος καθώς η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των βλημάτων θα γίνει το πρωί της Τετάρτης.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ροδίτσα της Λαμίας, όταν εντοπίστηκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια εργασιών στην τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου.

Τα βλήματα εντοπίστηκαν σύμφωνα με το LamiaNow, στην οδό Κωνσταντίνου Θάνου,

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς, και η Αστυνομία, που απέκλεισε το σημείο και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Στην αρχή εντοπίστηκαν τρία βλήματα, αλλά μετά από διεξοδική έρευνα, βρέθηκαν ακόμη δύο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για βλήματα πυροβολικού πιθανότατα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Μέχρι τότε, ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος ενώ φρουρείται από την αστυνομία.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να μοιάζει με πολεμικό υλικό δεν πρέπει να αγγίζεται ή να μετακινείται, αλλά να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=tM6rpK4zkdI}

Με πληροφορίες του LamiaNow