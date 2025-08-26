Games
Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 16χρονο επειδή φορούσε μπλούζα άλλης ομάδας

Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 16χρονο επειδή φορούσε μπλούζα άλλης ομάδας Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSΙ
Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο στη Θεσσαλονίκη με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλαμαριά το βράδυ της Δευτέρας όταν περίπου 10 άτομα επιτέθηκαν και χτύπησαν 16χρονο, που φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν πάνω από 10 μηχανάκια, τα οποία επέστρεφαν από το αεροδρόμιο, όπου είχαν υποδέχτηκαν νέο παίκτη της ομάδας τους, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, είδαν τον 16χρονο, σταμάτησα και του επιτέθηκαν για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα άτομα που επιτέθηκαν του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν. Αμέσως μετά οι άγνωστοι εξαφανίστηκαν.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή και αναμένεται να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ενώ ο εισαγγελέας ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση του 16χρονου.

