Λεωφόρος Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έξοδο Μικράς Ασίας στον Πειραιά απόψε και αύριο

Λεωφόρος Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έξοδο Μικράς Ασίας στον Πειραιά απόψε και αύριο
Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί που θα κινηθούν απόψε και αύριο στην Λεωφόρο Κηφισού.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αντικατάστασης κατεστραμμένων αρμών, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού απόψε και αύριο.

Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη 26 και αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου, από τις 23:00 έως τις 05:00, θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου της Λ. Κηφισού προς την οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά, μήκους περίπου 150 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της εξόδου προς Ν.Λ. Ποσειδώνος, από όπου οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή: είσοδος στον χώρο στάθμευσης Σ.ΕΙ.Φ., δεξιά κάτω από τη γέφυρα (προς Λίμνη Σ.ΕΙ.Φ.), δεξιά στην υπόγεια γέφυρα και στη συνέχεια αριστερά στην Εθνικής Μακαρίου. Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Αγίου Κοσμά αύριο (27/8)

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός οδηγός ταξί μέσα στο όχημά του

Με ρυμουλκό το Flying Dolphin XIX προς Πειραιά, λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις προς τους οικονομικούς φορείς για το νέο τελωνείο Πειραιά

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

