Λεωφόρος Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έξοδο Μικράς Ασίας στον Πειραιά απόψε και αύριο

Λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αντικατάστασης κατεστραμμένων αρμών, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού απόψε και αύριο.
Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη 26 και αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου, από τις 23:00 έως τις 05:00, θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου της Λ. Κηφισού προς την οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά, μήκους περίπου 150 μέτρων.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της εξόδου προς Ν.Λ. Ποσειδώνος, από όπου οι οδηγοί θα ακολουθούν τη διαδρομή: είσοδος στον χώρο στάθμευσης Σ.ΕΙ.Φ., δεξιά κάτω από τη γέφυρα (προς Λίμνη Σ.ΕΙ.Φ.), δεξιά στην υπόγεια γέφυρα και στη συνέχεια αριστερά στην Εθνικής Μακαρίου. Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.