Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει απόψε 2.070.000 ευρώ

Η 34η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει live στις 19:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Το τέταρτο τζάκποτ στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου φέρνει στο ταμείο 2.070.000 ευρώ.

Στην προηγούμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 79011, σειρά η 7η και στοιχείο το Β. Ο αριθμός 79011 σε όλες τις σειρές εκτός της 6ης, 7ης και 8ης και στοιχεία Α-Ε εκτός Β κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ ο αριθμός 38908 σε όλες τις σειρές από 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί με τους αριθμούς 9703, 14881, 21768, 25985, 29134, 46055, 54824, 70951 και 73735.