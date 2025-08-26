Games
Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει απόψε 2.070.000 ευρώ

Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει απόψε 2.070.000 ευρώ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSΙ
Η 34η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει live στις 19:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Το τέταρτο τζάκποτ στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου φέρνει στο ταμείο 2.070.000 ευρώ.

Η 34η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει live στις 19:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Στην προηγούμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 79011, σειρά η 7η και στοιχείο το Β. Ο αριθμός 79011 σε όλες τις σειρές εκτός της 6ης, 7ης και 8ης και στοιχεία Α-Ε εκτός Β κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ ο αριθμός 38908 σε όλες τις σειρές από 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί με τους αριθμούς 9703, 14881, 21768, 25985, 29134, 46055, 54824, 70951 και 73735.

