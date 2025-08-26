Games
Εύβοια: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Τουρκία, ο ρόλος της ΕΥΠ

ΕΥΠ και Λιμενικό ξεσκέπασαν κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Εύβοια.

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών που δρούσε στην Εύβοια με έδρα την Τουρκία. Τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας και τα λιμεναρχεία Καρύστου, Νέων Στύρων και Αλιβερίου, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Σύμφωνα με το evima.gr στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν δύο οχήματα με 15 αλλοδαπούς, με τους δύο οδηγούς, υπηκόους Ιράκ, να συλλαμβάνονται. Στο Αλιβέρι και στον Άγιο Στέφανο Χαλκίδας εντοπίστηκαν ακόμα δύο οχήματα με συνολικά 17 αλλοδαπούς, ενώ οι οδηγοί τράπηκαν σε φυγή. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν 4 οχήματα, 2 κινητά τηλέφωνα, 385 ευρώ και 14.440 τουρκικές λίρες. Η ΔΑΠΘΑΣ και οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων για τυχόν επέκταση του κυκλώματος και τις συνδέσεις του με άλλα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών.

