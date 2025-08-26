Games
Γυναικοκτονία Βόλος: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος - «Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Γυναικοκτονία Βόλος: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος - «Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»
O 40χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προηγούμενη βίαιη συμπεριφορά απέναντι στην 36χρονη και δήλωσε «συντετριμμένος».

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου και μητέρας των τεσσάρων τους παιδιών στον Βόλο.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ισχυριζόμενος ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Η εν ψυχρώ δολοφονία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ η υπόθεση προστίθεται στη μακρά λίστα γυναικοκτονιών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Στο απολογητικό του υπόμνημα όπως δημοσιεύει το thenewspaper.gr, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι σκότωσε τη γυναίκα του «εν βρασμώ ψυχής». Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προηγούμενη βίαιη συμπεριφορά απέναντί της και δήλωσε «συντετριμμένος» για το γεγονός.

Ο 40χρονος περιέγραψε ότι βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών, όταν άρπαξε ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν για ψησταριά και τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του. Στο υπόμνημά του σημειώνει: «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή».

Ο κατηγορούμενος δήλωσε «βαθιά μετανιωμένος» και ζήτησε συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά τους, εκφράζοντας την επιθυμία να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Παράλληλα, διέψευσε ότι είχε ασκήσει βία στη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση και ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία». Παράλληλα ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενος παλαιότερη νοσηλεία σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και λήψη φαρμακευτικής αγωγής για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο 40χρονος συζυγοκτόνος χτύπησε με το εργαλείο την γυναίκα και στον λαιμό προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Στο κορμί της άτυχης Όλας εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα. Μέχρι την σύλληψη και για πολλές ώρες ο 40χρονος κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και μάλιστα 200 μέτρα από το σπίτι που έμενε και διέπραξε το έγκλημα.

«Θόλωσα όταν μου είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό μου»

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο δράστης ισχυρίζεται ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα ψυχικής σύγχυσης, αλλά ταυτόχρονα επιρρίπτει μέρος της ευθύνης στη συμπεριφορά της γυναίκας του. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν η 36χρονη του είπε ότι το παιδί που είχε χάσει πρόσφατα δεν ήταν δικό του και ότι θα του στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον νέο της σύντροφο. «Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, σβήσε το μυαλό μου… Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας», αναφέρει, ενώ δηλώνει βαθιά μετανιωμένος και ανήσυχος για τα τέσσερα παιδιά τους.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα, το εύρημα του ιατροδικαστή

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα, το εύρημα του ιατροδικαστή

Ελλάδα
Γυναικοκτονία Βόλος: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην χωρίσουν»

Γυναικοκτονία Βόλος: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην χωρίσουν»

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θα γίνω μάνα και πατέρας για τα αδέρφια μου» λέει η 18χρονη κόρη

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θα γίνω μάνα και πατέρας για τα αδέρφια μου» λέει η 18χρονη κόρη

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια και χτυπούσε τα παιδιά του», λέει η αδελφή της 36χρονης

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια και χτυπούσε τα παιδιά του», λέει η αδελφή της 36χρονης

Ελλάδα

