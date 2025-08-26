Καλάβρυτα: Η επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 επιβατών του Οδοντωτού από την ΕΜΑΚ (video)

Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του Οδοντωτού.

Στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Κυριακής 38 επιβάτες του Οδοντωτού, όταν η αμαξοστοιχία 1336 ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στο 6,2ο χιλιόμετρο της διαδρομής, ανάμεσα στις περιοχές «Νιάματα» και «Πόρτες».

Η βλάβη εγκλώβισε τους επιβάτες σε ένα από τα πιο απομονωμένα και εντυπωσιακά τμήματα της διαδρομής Διακοπτό – Καλάβρυτα, χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας. Ορισμένοι κατάφεραν με δυσκολία να επικοινωνήσουν με το «112», ενώ ο μηχανοδηγός ειδοποίησε το σταθμαρχείο μέσω ασυρμάτου. Για περισσότερες από τέσσερις ώρες οι ταξιδιώτες περίμεναν χωρίς σαφή ενημέρωση, μέχρι που στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από την 6η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική.

Οι διασώστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο, μετέφεραν με ασφάλεια τους επιβάτες σε εφεδρική αμαξοστοιχία, η οποία τους γύρισε στο Διακοπτό, και από εκεί λεωφορείο της Hellenic Train τούς οδήγησε στα Καλάβρυτα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο μετά τις 19:00. Ακολουθεί το βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών που καταγράφει καρέ-καρέ την αγωνιώδη επιχείρηση.