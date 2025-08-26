Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καλάβρυτα: Η επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 επιβατών του Οδοντωτού από την ΕΜΑΚ (video)

Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του Οδοντωτού.

Στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Κυριακής 38 επιβάτες του Οδοντωτού, όταν η αμαξοστοιχία 1336 ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στο 6,2ο χιλιόμετρο της διαδρομής, ανάμεσα στις περιοχές «Νιάματα» και «Πόρτες».

Η βλάβη εγκλώβισε τους επιβάτες σε ένα από τα πιο απομονωμένα και εντυπωσιακά τμήματα της διαδρομής Διακοπτό – Καλάβρυτα, χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας. Ορισμένοι κατάφεραν με δυσκολία να επικοινωνήσουν με το «112», ενώ ο μηχανοδηγός ειδοποίησε το σταθμαρχείο μέσω ασυρμάτου. Για περισσότερες από τέσσερις ώρες οι ταξιδιώτες περίμεναν χωρίς σαφή ενημέρωση, μέχρι που στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από την 6η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική.

Οι διασώστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο, μετέφεραν με ασφάλεια τους επιβάτες σε εφεδρική αμαξοστοιχία, η οποία τους γύρισε στο Διακοπτό, και από εκεί λεωφορείο της Hellenic Train τούς οδήγησε στα Καλάβρυτα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο μετά τις 19:00. Ακολουθεί το βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών που καταγράφει καρέ-καρέ την αγωνιώδη επιχείρηση.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών του Οδοντωτού - Επιβάτες κάλεσαν το 112

Ελλάδα

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών του Οδοντωτού - Επιβάτες κάλεσαν το 112

Ελλάδα
Γ. Κεφαλογιάννης: Συνεχάρη τους πυροσβέστες και στελέχη της ΕΜΑΚ για τις διασώσεις των τελευταίων ωρών

Πολιτική
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Καλάβρυτα

Ελλάδα
Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν σώοι οι επιβάτες (βίντεο)

Ελλάδα

Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

ienergeia.gr
Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

ienergeia.gr
Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

healthstat.gr
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

healthstat.gr
«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

ienergeia.gr
Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

ienergeia.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr
Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

healthstat.gr