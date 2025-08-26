Κλέαρχος Μαρουσάκης: Θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία αλλά και καταιγίδες

Με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βουνά και τους βοριάδες στο Αιγαίο να επιμένουν θα κυλίσει η σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον Κλεάρχο Μαρουσάκη.

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από δυνατούς βοριάδες οι οποίοι θα προσεγγίζουν στο εσωτερικό του Αιγαίου και τα 7 μποφόρ. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη κάποιες μπόρες, θα βγαίνουν αργά το απόγευμα σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Σήμερα, μπορεί να κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσμαρα, ωστόσο νωρίς το βράδυ θα δούμε συννεφιές αστάθειας κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, απότε και θα ξεκινήσουν μπόρες και τοπικές καταιγίδες από βορρά προς νότο.

Η αστάθεια δεν θα απασχολήσει θαλάσσια τμήματα και θα εκδηλωθεί από αργά το απόγευμα μέχρι νωρίς το βράδυ.

Οι βοριάδες θα προσεγγίζουν τα 7 μποφόρ προς το κεντρικό Αιγαίο και στο Καρπάθειο. Οι βοριάδες αυτοί λειτουργούν σαν καταβάτες στην Κρήτη και στο νοτιότερο άκρο του νησιού οι άνεμοι αυτοί θα γίνουν αρκετά θερμοί και ξηροί, προσεγγίζοντας ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης.

Αργά το μεσημέρι θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου για τη βόρεια Ελλάδα, στους 32-34 για τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο θα είμαστε κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση θα αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο και η νότια Κρήτη όπου θα βλέπουμε θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα στην Αττική, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο για ένα ακόμη 24ωρο. Λίγες αραιές συννεφιές, βόρειοι άνεμοι και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στο κέντρο τη της πόλης έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να εκδηλωθούν βροχές κσαι καταιγίδες σε περιοχές γύρω από τον Θερμαϊκό. Ο υδράργυρος έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη περιορίζεται αρκετά η αστάθεια ενώ την Πέμπτη καθαρίζουν όλα και έτσι θα πάμε το Σάββατο, με τους βοριάδες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον μέσα στο Αγαίο.

Παράλληλα αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Καθώς θα πηγαίνουμε από Σάββατο έως την Κυριακή μία κακοκαιρία από την πετριοχή της Ιταλίας, θα σηκώσει πιο θερμές αέριες μάζες. Μπορεί να σηκώσει ακόμη και σκόνη. Θα ανεβάσει τη θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, ενδέχεται να δούμε μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρια Ελλάδα, το σύστημα από την περιοχή της Ιταλίας θα διασχίσει και τα δυτικότερα τμήματα της βορειοδυτικιή Ελλά όπου θα διασχύσει και τα δυτικότερα τμήματα της Ελλάδας.

Από Δευτέρα επιστρέφoυμε σε συμβατές για την εποχή θερμοκρασίες.