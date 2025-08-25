Games
Πνιγμός 4χρονης στους Παξούς: Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο οι γονείς και ο παππούς

Πνιγμός 4χρονης στους Παξούς: Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο οι γονείς και ο παππούς
Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στο παιδί που πνίγηκε στους Παξούς, την ημέρα των γενεθλίων του.

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν οι γονείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς και ο παππούς του κοριτσιού.

Σε βάρος τους είχε ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά την απολογία τους, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αφέθηκαν και οι τρεις ελεύθεροι.

Παξοί: Αύριο το τελευταίο «αντίο», ημέρα γενεθλίων της 4χρονης

Η οικογένεια της τετράχρονης θα πει το τελευταίο «αντίο» στο κορίτσι αύριο, Τρίτη, ημέρα που θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Τραγωδία στους Παξούς: «Είμαι χάλια, θέλω να πεθάνω», λέει η γιαγιά της 4χρονης

Τραγωδία στους Παξούς: «Είμαι χάλια, θέλω να πεθάνω», λέει η γιαγιά της 4χρονης

Ελλάδα

«Το πρώτο μέρος του δράματος και της οικογενειακής τραγωδίας δικαστικά έκλεισε σήμερα. Το ανθρώπινο κομμάτι κλείνει με την κηδεία αυτού του παιδιού αύριο, ημέρα που θα είχε γενέθλια», δήλωσε στο Corfu TV News ο δικηγόρος της οικογένειας, Θωμάς Αθανασίου.

«Η μητέρα ετοιμαζόταν για δουλειά, δεν κοιμόταν κανείς»

Ο δικηγόρος διέψευσε τις πληροφορίες ότι οι ενήλικες που βρίσκονταν στο σπίτι κοιμούνταν την ώρα που χάθηκε το παιδί, με συνέπεια να πάει στην πισίνα κοντινής βίλας, όπου πνίγηκε.

«Η μητέρα ετοιμαζόταν να φύγει, θα πήγαινε για δουλειά. Σε εκείνο τον ελάχιστο χρόνο έγινε το κακό. Κανείς δεν κοιμόταν, όλοι ήταν σπίτι», δήλωσε, ενώ διευκρίνισε ότι ο άνθρωπος που βρήκε το κορίτσι νεκρό στην πισίνα ήταν ένας γείτονας, που συμμετείχε στις έρευνες και όχι το άτομο που εργάζεται ως μάγειρας στη βίλα.

«Και πάνω από το παιδί να είσαι μπορεί να το χάσεις από τα μάτια σου. Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό για να γίνει το κακό. Μόλις εντόπισαν ότι το παιδί λείπει, άρχισαν να ψάχνουν αυτοί, οι γείτονες, κάλεσαν την αστυνομία σε 20 λεπτά», συμπλήρωσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=ennGl7x8TFA}

