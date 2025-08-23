Τραγωδία στους Παξούς: «Είμαι χάλια, θέλω να πεθάνω», λέει η γιαγιά της 4χρονης

Λίγα λεπτά αρκούσαν για να χάσει τη ζωή της η άτυχη 4χρονη.

Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την τραγωδία που έλαβε χώρα την Παρασκευή (22/8) στους Παξούς, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα βίλας, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.

Γονείς, κηδεμόνες και οικείοι του άτυχου κοριτσιού είναι συντετριμμένοι.

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», ανέφερε η γιαγιά της 4χρονης, σύμφωνα με το Star.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της εκείνης της ημέρας όταν το κοριτσάκι που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε διέφυγε από την προσοχή των γονιών και εξαφανίστηκε. Όταν η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι στον κήπο, άρχισε να το ψάχνει στο σπίτι, χωρίς αποτέλεσμα.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε πισίνα βίλας, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει. Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.

Ποινική δίωξη στους γονείς και τον παππού

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος του νησιού Σπύρος Βλαχόπουλος έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό», επισημαίνοντας πως το παιδί «διέφυγε της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι και κατευθύνθηκε σε μια βίλα με πισίνα που βρισκόταν σε απόσταση λίγων μέτρων, προφανώς για να παίξει».

Όπως εξήγησε, «έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους αστυνομικούς, ήταν ήδη πολλή ώρα μέσα στην πισίνα».