Συνέβη όταν έκανε την απονομή του δίσκου, φέτος το καλοκαίρι.

Η Ρία Ελληνίδου ήταν καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια που το τελευταίο χρονικό διάστημα σημειώνει πολλές επιτυχίες, προχώρησε στην αποκάλυψη μιας φήμης που ακούστηκε για εκείνη και την οικογένειά της.

«Όταν έκανα την απονομή του δίσκου με την Panik, φέτος το καλοκαίρι. Κάνουμε την απονομή του δίσκου και έρχεται η γιαγιά μου από το Λιτόχωρο να δει την απονομή. Πρώτη φορά που ήρθε στην Αθήνα. Έβαλε τα καλά της, ήρθε κυρία, τη βάψανε τα παιδιά, την έκαναν κούκλα. Βλέπει την απονομή και στο τελείωμα έχει ξεχυθεί σε όλο τον κόσμο και κάνει δημόσιες σχέσεις», διηγήθηκε αρχικά η Ρία Ελληνίδου.

Και συνέχισε: «Και μετά από λίγες ημέρες άκουσα κάτι φήμες ότι αυτή δεν ήταν η αληθινή γιαγιά μου και την πληρώσαμε, είναι ηθοποιός, για να κάνει τη γιαγιά μου για να δείξει ότι είμαι Ελληνίδα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkx5wovh481?integrationId=40599y14juihe6ly}