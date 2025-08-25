Games
Στο «μικροσκόπιο» του ανακριτή οι 6 Τούρκοι μαφιόζοι – Κατηγορούνται για ναρκωτικά και όπλα

Πολυτελής ζωή για τους 6 Τούρκους μαφιόζους, οι έρευνες των αρχών για τις δραστηριότητες τους στη χώρα.

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν ως μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης με δράση στην Ελλάδα. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησε στις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκε στην Αττική και είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Τα έξι μέλη της οργάνωσης πέρασαν το κατώφλι της πρώην Σχολής Ευελπίδων, βρίσκονται στο ανακριτικό γραφείο και ήδη ξεκίνησαν οι απολογίες τους.

Oι συλληφθέντες ζούσαν με πολυτελή τρόπο: νοίκιαζαν ακριβά διαμερίσματα, κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα και διατηρούσαν σημειώσεις που πιθανώς σχετίζονται με τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Πολυτελής ζωή και τέσσερα αυτοκίνητα αξίας έως 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν ως μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Αττική ζούσαν με ιδιαίτερη πολυτέλεια, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν νόμιμη εργασία. Οι Αρχές εντόπισαν ότι κυκλοφορούσαν με τέσσερα πανάκριβα αυτοκίνητα, η αξία των οποίων φτάνει έως και τα 100.000 ευρώ, ενώ διέμεναν σε βίλες, διατηρώντας έναν τρόπο ζωής που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλά οικονομικά κριτήρια. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Οι απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθεί πλήρως το εύρος της δραστηριότητας της οργάνωσης στην Ελλάδα.

