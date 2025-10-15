Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε στις 27 Μαϊού 2025 όταν οι τρεις κατηγορούμενοι, που θεωρούνταν ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, επέβαιναν σε τζιπ το οποίο είχε τεθεί υπό επιτήρηση από στελέχη της ΕΥΠ.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις Τούρκοι που κατηγορούνται για επεισόδιο με πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ, τον περασμένο Μάιο, στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Η δίκη ορίστηκε για τον Ιανουάριο. Οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 49, 23 και 43 ετών διώκονται,κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Τι συνέβη

Στις 27 Μαϊού 2025, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στελεχών της υπηρεσίας πληροφοριών σχετικά με το λεγόμενο τουρκικό οργανωμένο έγκλημα που δραστηριοποιείται στη χώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι, που θεωρούνταν ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, επέβαιναν σε τζιπ το οποίο είχε τεθεί υπό επιτήρηση από στελέχη της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κάποια στιγμή το αυτοκίνητο των Τούρκων σταμάτησε σε βενζινάδικο και ένας από τους επιβάτες του βγήκε έξω ανοίγοντας πυρ εναντίον αυτοκινήτου της ΕΥΠ στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός. Από το επεισόδιο δεν τραυματίστηκε κάποιος και οι τρεις Τούρκοι διέφυγαν.

Λίγα 24ωρα αργότερα όμως και μετά από ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η αστυνομία συνελήφθη, σε ορεινό χωρίο της Ροδόπης, ο 49χρονος που, κατά τη δικογραφία, πυροβόλησε, ενώ φαίνεται πως σχεδίαζε τη διαφυγή του στη Βουλγαρία. Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε υπό το βάρος φόβου και πανικού, θεωρώντας ότι απειλείται, όπως είπε, από ανθρώπους που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας του. «Σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργούσα έτσι εάν γνώριζα ότι ήταν άνθρωποι της ΕΥΠ», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δύο συγκατηγορούμενοί του συνελήφθησαν αργότερα στην πόλη Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Εκδόθηκαν στην Ελλάδα και κλήθηκαν να απολογηθούν στην ίδια ανακρίτρια.

«Δεν είχαμε καμία συμμετοχή ή εμπλοκή στο περιστατικό ούτε γνωρίζαμε ότι ο συμπατριώτης μας οπλοφορεί», ισχυρίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dawfb7ketrkx?integrationId=40599y14juihe6ly}