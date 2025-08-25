Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα, το εύρημα του ιατροδικαστή

Από χτύπημα στο θώρακα ο θάνατος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στο Βόλο.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ιατροδικαστική εξετάση στην σορό της 36χρονης μητέρας που δολοφονήθηκε στο Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της. Από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο, εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι, επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της το πρωί της Παρασκευής, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια στον Βόλο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που πραγματοποιήθηκε στη σορό της άτυχης γυναίκας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε επίσης ότι έφερε πολλαπλές, παρόμοιες κακώσεις, ενισχύοντας τα στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 40χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.