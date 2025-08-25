Χάρης Δούκας: Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Κολωνού, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

«Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενούμε παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του προσκαλεί το κοινό να απολαύσει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Κολωνού. Από τις 8 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, το Θέατρο Κολωνού φιλοξενεί 20 θεατρικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με τιμές εισιτηρίων €5 & €10.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων «20 θεατρικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με γενική είσοδο €5 & €10, από τις 8 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολωνού. Για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενεί παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρίες. 20 μέρες, μία γιορτή θεάτρου στην καρδιά της Αθήνας, που ενώνει το κλασικό με το σύγχρονο, το γέλιο με τη συγκίνηση. Με την επιμέλεια του @opanda.gr.Η προπώληση ξεκίνησε.»

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

