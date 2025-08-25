Games
Χάρης Δούκας: Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Κολωνού, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Χάρης Δούκας: Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Κολωνού, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
«Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενούμε παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του προσκαλεί το κοινό να απολαύσει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Κολωνού. Από τις 8 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, το Θέατρο Κολωνού φιλοξενεί 20 θεατρικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με τιμές εισιτηρίων €5 & €10.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων «20 θεατρικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με γενική είσοδο €5 & €10, από τις 8 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολωνού. Για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενεί παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρίες. 20 μέρες, μία γιορτή θεάτρου στην καρδιά της Αθήνας, που ενώνει το κλασικό με το σύγχρονο, το γέλιο με τη συγκίνηση. Με την επιμέλεια του @opanda.gr.Η προπώληση ξεκίνησε.»

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

{https://www.instagram.com/p/DNxILSVYhr_/?igsh=N2JoaDR4MDB1ZTNr}

Δήμος Αθηναίων: 20 παραστάσεις υψηλού επιπέδου με χαμηλό εισιτήριο στο Φεστιβάλ Κολωνού 2025

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

