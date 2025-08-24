Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια και χτυπούσε τα παιδιά του», λέει η αδελφή της 36χρονης

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια και χτυπούσε τα παιδιά του», λέει η αδελφή της 36χρονης
Ο δράστης δηλώνει πως έχει μετανιώσει για την πράξη του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις της αδελφής του θύματος

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Τη βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», δήλωσε στον Alpha η αδελφή της 36χρονης, περιγράφοντας με μελανά χρώματα τα όσα συνέβαιναν. «Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», τόνισε.

Ο φόβος για τη ζωή των παιδιών της εμπόδιζαν την 36χρονη να καταγγείλει τον σύζυγό της στις Αρχές.

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε. Έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους. Αυτός συχνά χτυπούσε και τα παιδιά του», ανέφερε η αδελφή του θύματος.

Όπως υπογράμμισε, η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν πολλά χρόνια.

«Αυτό είναι το φταίξιμό μας. Έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά φοβόταν», σχολίασε συγκινημένη η αδελφή του θύματος.

«Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Τον δράστη επισκέφθηκε η 18χρονη κόρη του και ο γυναικοκτόνος φέρεται να της είπε ότι θόλωσε και πως δεν ήθελε να το κάνει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Βόλος: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε ο γυναικοκτόνος στην 18χρονη κόρη του

Βόλος: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε ο γυναικοκτόνος στην 18χρονη κόρη του

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο - Τι θα γίνει με τα παιδιά

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο - Τι θα γίνει με τα παιδιά

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα - Η στιγμή που φτάνει στα δικαστήρια

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα - Η στιγμή που φτάνει στα δικαστήρια

Ελλάδα
ΠAΣOΚ για γυναικοκτονίες: «Η αδράνεια είναι συνενοχή, σπάμε τον κύκλο της βίας»

ΠAΣOΚ για γυναικοκτονίες: «Η αδράνεια είναι συνενοχή, σπάμε τον κύκλο της βίας»

Πολιτική

NETWORK

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr