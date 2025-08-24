Games
Ληστεία μέρα-μεσημέρι στο Ζεφύρι - Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα

Προανάκριση διενεργεί το Τ.Δ.Ε.Ε. Ζεφυρίου.

Άγρια συμπλοκή και ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στο Ζεφύρι και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου με δύο τραυματίες να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις επιβαίνοντας σε ΙΧ πιάστηκαν στα χέρια με επιβαίνοντες άλλου οχήματος.

Αρχικά το ένα αμάξι προσέγγισε το άλλο και στη συνέχεια οι επιβαίνοντες του πρώτου αυτοκινήτου με τη χρήση σωματικής βίας πήραν τιμαλφή και διάφορα έγγραφα από τα άλλα τρία άτομα.

Μάλιστα, η επιβάτιδα του οχήματος που δέχτηκε την επίθεση είδε στο τέλος το ΙΧ να τυλίγεται στις φλόγες.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και στο Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου.

Έπειτα από αναζητήσεις από ομάδες των ΟΠΚΕ που έγιναν στην περιοχή, προσήχθη και συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση, αφού αναγνωρίστηκε από την παθούσα, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι.

