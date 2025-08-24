«Γεμίζει» σιγά - σιγά η Αθήνα, επιστρέφουν οι εκδρομείς, πού έχει κίνηση τώρα

Γεμάτα φτάνουν τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά.

Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα στις Εθνικές Οδούς με τους αδειούχους του Αυγούστου να επιστρέφουν σταδιακά στην πρωτεύουσα.

Συμφόρηση παρατηρείται αυτή τη στιγμή στην Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι την Κινέτα και στα Μέγαρα.

Ακόμη, κίνηση υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στα διόδια των Αφιδνών.

Έντονη είναι και η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, με τα πλοία να καταφτάνουν από το πρωί γεμάτα, όπως επίσης και τα ΚΤΕΛ.