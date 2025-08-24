Games
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας Φωτογραφία: Instagram
«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8) ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας, σε ηλικία 78 ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη με την οποία έκαναν δύο παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων, εξειδικευμένος στο διαδίκτυο και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης πολλές εφημερίδες.

Από τον Νοέμβριο του 2016 ως τον Ιούλιο του 2017, εργάστηκε ως διευθυντής έκδοσης της σειράς Παγκόσμιας Κλασικής Λογοτεχνίας των Εκδόσεων Σμυρνιωτάκη καθώς Επιμελήθηκε της έκδοσης 24 βιβλίων.

Ήταν τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ, του ΠΣΑΤ, της Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), της Ελληνικής Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων (ΕΕΘΣ) και του Πανελλήνιου Γυμναστικού Σύλλογου.

