Απόψε το «Μαύρο Φεγγάρι»: Τι πραγματικά συμβαίνει

Η φωτεινή πλευρά της Σελήνης θα κοιτάξει προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη Γη.

Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο θα εμφανιστεί σήμερα το βράδυ (23.08.2025) στον ουρανό, το οποίο ονομάζεται «Μαύρο Φεγγάρι» και όλος ο κόσμος περιμένει να δει.

Το «Μαύρο Φεγγάρι» ή η εποχική «Μαύρη Σελήνη», όπως ονομάζεται και αλλιώς, θα εμφανιστεί – ή μάλλον δε θα εμφανιστεί – απόψε, κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες νύχτες της βροχής διαττόντων Περσείδων.

Η «Μαύρη Σελήνη» δεν είναι ορατή τη νύχτα, καθώς η σκοτεινή πλευρά της σελήνης είναι στραμμένη προς τη Γη, με αποτέλεσμα να υπάρχει σκοτεινός ουρανός, χωρίς σελήνη.

Κανονικά, κάθε εποχή περιλαμβάνει τρεις κύκλους σελήνης, όμως ο σεληνιακός κύκλος δε συμπίπτει απόλυτα με το ημερολογιακό μας σύστημα. Έτσι, κάποιες φορές εμφανίζεται μια επιπλέον νέα σελήνη, και η 3η στη σειρά αυτών των τεσσάρων ονομάζεται «Μαύρο Φεγγάρι».

Ενώ η θεαματική ετήσια βροχή διαττόντων Περσείδων κορυφώθηκε γύρω στις 12 Αυγούστου, συνεχίζεται μέχρι τις 24 Αυγούστου.

Με το «Μαύρο Φεγγάρι» να εμφανίζεται απόψε, ο ουρανός θα είναι ιδιαίτερα σκοτεινός, δίνοντας στους θεατές μια καλύτερη ευκαιρία να δουν τα φευγαλέα διαττόντα αστέρια.

Το προηγούμενο εποχικό φαινόμενο αυτής της μορφής καταγράφηκε στις 19 Μαΐου 2023 ενώ το επόμενο «Μαύρο Φεγγάρι» θα εμφανιστεί στις 20 Αυγούστου 2028 και θα είναι πανσέληνος.