Φωτιά στο γήπεδο Ηρακλείου: Νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο οι δύο εγκαυματίες

Οι εγκαυματίες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα, νοσηλεύονται στο Θριάσιο Αττικής, όπου μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Οι εγκαυματίες εντοπίστηκαν σχεδόν αναίσθητοι, με εκτεταμένα τραύματα και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Ο 40χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στην καντίνα δίπλα από το γήπεδο, επιχείρησε να ανεφοδιάσει με βενζίνη την γεννήτρια, η οποία βρισκόταν σε αποθήκη, δίπλα στα αποδυτήρια εντός του γηπέδου και όταν το έκανε, εκεί βρέθηκε και η 36χρονη.

Για άγνωστο λόγο προκλήθηκε ανάφλεξη. Μέσα σε δευτερόλεπτα η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους του γηπέδου. Οι δύο εργαζόμενοι ενδεχομένως να έχασαν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους να βγουν και εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια.

«Είμαι θαμώνας και γείτονας εδώ πέρα είδα λοιπόν τις φωτιές μου έδωσαν ένα πυροσβεστήρα μπήκα εγώ πρώτος μέσα προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά αυτό που μπορούσα τελοσπάντων με ό,τι είχα στα χέρια μου», αναφέρει αυτόπτης.