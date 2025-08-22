Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο - Διασωληνώθηκαν δύο άτομα (Εικόνες και βίντεο)

Ένας άνδρας και μία γυναίκα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο γήπεδο του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, με συνέπεια να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι διασωληνώθηκαν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στα αποδυτήρια της εγκατάστασης, όπου εντοπίστηκαν ο άνδρας και η γυναίκα. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και διασωληνώθηκαν, λόγω εγκαυμάτων και εισπνοής καπνού, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως η φωτιά προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, αλλά διερευνώνται τα ακριβή αίτιά της. Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

«Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα, προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά»

Τις προσπάθειες για να σβήσει η φωτιά περιέγραψε ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την μαρτυρία του ήταν ο πρώτος που μπήκε με έναν πυροσβεστήρα.

«Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα, μπήκα πρώτος μέσα. Προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπορούσα να τη βοηθήσω. Ήρθαν πολύ γρήγορα η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, την έβγαλαν με το φορείο. Ο άνδρας ήταν σε πολύ καλύτερη εικόνα», δήλωσε στο ΚΡΗΤΗ TV.

Φωτογραφίες: neakriti