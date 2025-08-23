Κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για τη Γάζα: «Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία»

Επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για «αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης».

Το ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν στην Αθήνα την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη όπου εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στις 11 το πρωί στον Λευκό Πύργο.

Σε αντίστοιχη πρωτοβουλία προχωρά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας.

Το ΠΑΜΕ απαιτεί να σταματήσει η επιχείρηση πλήρους κατοχής στη Γάζα, να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και σημειώνει: «Το ΠΑΜΕ, τα εργατικά σωματεία – Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες καταγγέλλουμε την έναρξη της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο. Η απόφαση για τη νέα επέμβαση με επιστράτευση 60.000 εφέδρων έρχεται να κλιμακώσει τη δολοφονία αμάχων, χιλιάδων παιδιών και γυναικών με στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας, την επέκταση του εποικισμού, τον πλήρη αφανισμό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης που παλεύει για το δικαίωμα στην ανεξαρτησία του. Κανένας πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το "κάλπικο" επιχείρημα της "αυτοάμυνας" του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ.

Τα ιμπεριαλιστικά κράτη και οι κυβερνήσεις στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία κ.α. υποκρίνονται υποστηρίζοντας δήθεν τους Παλαιστίνιους με τη δημιουργία δύο κρατών. Με το ένα χέρι στηρίζουν τη γενοκτονία, τη σφαγή που γίνεται και με το άλλο ζητάνε την παράδοση επί της ουσίας του Παλαιστινιακού λαού στο Ισραήλ και τα σχέδιά του. Ένα βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων. Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει τη στήριξη στο κράτος-δολοφόνο, συμμετέχει ενεργά μέσω του σχεδίου "Aspides", συνεχίζει την οικονομική – πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ.

Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορεί να αφήσουν κανέναν εργαζόμενο στην αδράνεια. Την Κυριακή ο λαός πρέπει να γεμίσει το Σύνταγμα! Καμία θυσία για τα γεράκια του πολέμου! Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!».

Κινητοποιήσεις διοργανώνονται στις εξής πόλεις:

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 8 μ.μ. στον Φάρο

Στην Άρτα, στις 8 μ.μ στην πλατεία Κιλκίς

Στον Βόλο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στα Γιάννενα, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο

Στα Γρεβενά, στις 8μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Ελασσόνα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική Πλατεία

Στο Ηράκλειο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 8 μ.μ. στο Θεατράκι του Θεαγένη στον Λιμένα

Στην Ικαρία, στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Ευδήλου

Στην Ιτέα, στις 8 μ.μ. στον Μόλο

Στην Καβάλα, στις 8μ.μ., στην Παραλιακή (στις ξύλινες εξέδρες ενάντι ΚΤΕΛ)

Στην Καλαμάτα, στις 8 μ.μ. στο λιμάνι (μνημείο αφανούς Ναύτη)

Στα Καμμένα Βούρλα στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγ. Παντελεήμονα

Στην Καστοριά, στις 12 μ.μ. στην αντιπεριφέρεια

Στην Κέρκυρα, στις 8 μ.μ., στο Πεντοφάναρο

Στην Κεφαλονιά, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

Στην Κοζάνη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 8 μ.μ. στην Εθνική Τράπεζα

Στην Κομοτηνή, στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κω, στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα

Στη Λάρισα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Λέσβο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς

Στη Λήμνο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία ΟΤΕ στη Μύρινα

Στη Λιβαδειά, στις 8 μ.μ. στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο)

Στη Νάξο, στις 7.30 μ.μ. στην πλ. Μανδηλαρά στην παραλία

Στο Ναύπλιο, στις 8 μ.μ. στην πλ. Δημαρχείου

Στην Ξάνθη, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Πρέβεζα, στις 8 μ.μ., στην παραλία, στα Δικαστήρια

Στην Πτολεμαΐδα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Ρέθυμνο, στις 8 μ.μ., στο Δημαρχείο

Στη Ρόδο, στις 7 μ.μ., στην πλατεία Κύπρου

Στη Σάμο, στις 8 μ.μ. στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα

Στα Τρίκαλα, στις 8 μ.μ., στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

Στην Τρίπολη, στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Πετρινού.

Στη Φλώρινα, στις 7 μ.μ., στο νέο πάρκο Φλώρινας

Στους Φούρνους, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Φούρνων

Στη Χαλκίδα, στις 7.30 μ.μ. στην παραλία (Στρογγυλό)

Στα Χανιά, στις 8 μ.μ. στο Σιντριβάνι στην Παλιά Πόλη

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου θα γίνει συγκέντρωση στην Καρδίτσα, στις 7.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία και στη Λευκάδα, στις 8 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα γίνει συγκέντρωση στη Ζάκυνθο στις 8 μ.μ. στην Αντιπεριφέρεια (πρώην Νομαρχία) και στο Αγρίνιο στις 8 μ.μ., στην πλατεία Δημάδη.