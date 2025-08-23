Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

«Θα έχουμε πολλή ζέστη με αυξημένη υγρασία για 3-4 ημέρες», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου και συμπλήρωσε πως αναμένεται έντονο κύμα ζέστης στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που θα θυμίζει τη σημερινή ημέρα, καθώς η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Σάββατο (22/08), όπου συννεφιά πρόκειται να κάνει την εμφάνισή της στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και σταανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται έντονο κύμα ζέστης στα τέλη Αυγούστου

Με έντονη ζέστη θα «φύγει» ο Αύγουστος, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, καθώς στα τέλη του μήνα θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν το θερμόμετρο και η κατάσταση θα θυμίζει τη σημερινή ημέρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η θερμοκρασία υποχωρεί την Κυριακή και τη Δευτέρα (24-25/8), αλλά από την Παρασκευή (29/8) και κυρίως το επόμενο Σαββατοκύριακο (30-31/8) επισκέπτονται ξανά τη χώρα θερμές αέριες μάζες και θα ζεστάνει αρκετά ο καιρός.

«Θα έχουμε πολλή ζέστη με αυξημένη υγρασία για 3-4 ημέρες», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου και συμπλήρωσε πως αναμένεται έντονο κύμα ζέστης στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που θα θυμίζει τη σημερινή ημέρα, καθώς η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Τις επόμενες ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ευρυτανίας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Επίσης, αργά το απόγευμα και το βράδυ υπάρχει η πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες ή τοπικές καταιγίδες στην Πέλλα, την Πιερία, την Ημαθία, το Κιλκίς, όπως και σε τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας.

Το Σάββατο (23/8) δεν αποκλείεται να πέσουν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά κυρίως σε Τρίκαλα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα και στα πολύ ορεινά της Πελοποννήσου. Επίσης, στην ορεινή και νότια Χαλκιδική το πρωί και σε Εύβοια- Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες και καταιγίδες.

«Στην Αττική, όσο πιο ορεινά και ημιορεινά, μακριά από τη θάλασσα, τόσο πιθανότερο να βγάλει κάποια μπόρα ή και καταιγίδα, μικρής διάρκειας», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Κυριακή (24/8) ενδέχεται να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στους ορεινούς όγκους. Όσο για τη Δευτέρα (25/8), αναμένονται μπόρες ή τοπικές καταιγίδες στα βουνά της Πελοποννήσου, της βόρειας Στερεάς, της Μακεδονίας και της Θράκης. Επίσης, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ στις Κυκλάδες και 7-8, ίσως και ριπές 9 μποφόρ στην Κρήτη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικάέως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (24/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίοτοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (25/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τιςμεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικάκαι βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (26/08) και την Τετάρτη (27/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινάνα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.