Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας

Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών.

Ένα κορίτσι τεσσάρων ετών εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα βίλας στους Παξούς, όπου πήγε όταν διέφυγε της προσοχής της μητέρας της.

Περίπου στις 15:00, το παιδί έπαιζε στον κήπο του σπιτιού του. Διέφυγε της προσοχής της μητέρας για λίγα λεπτά και εξαφανίστηκε. Η μητέρα άρχισε αμέσως να το αναζητά γύρω από το σπίτι, μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Λίγο αργότερα το κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στην πισίνα βίλας, που βρίσκεται σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι του παιδιού. Ο μάγειρας εντόπισε την 4χρονη νεκρή, όταν πήγε για να εργαστεί, ενώ εκείνη την ώρα έλειπαν οι τουρίστες που μένουν στο σπίτι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η τετράχρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Η μητέρα του κοριτσιού κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.