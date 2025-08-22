Φωτιά στην Αχαΐα: Ερώτηση Αναγνωστοπούλου για τα εναέρια και χερσαία μέσα

Ζητά να μάθει αν θα υπάρξει πλήρης αποζημίωση των πληγέντων από τη φωτιά στην Αχαΐα.

Κοινοβουλευτική ερώτηση για τη φωτιά στην Αχαΐα κατέθεσε η Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία απευθύνεται στους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών.

«Η Αχαΐα στις στάχτες: Ανεπάρκεια πρόληψης, ανικανότητα καταστολής, επικοινωνιακά σόου και έλλειψη μέτρων ουσιαστικής αποκατάστασης», είναι το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Σε αυτή, μεταξύ άλλων ζητά απάντηση για το πόσα εναέρια και χερσαία μέσα κινητοποιήθηκαν για τις φωτιές στην Αχαΐα, όπως και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επέμβασής τους.

Εξάλλου, ρωτά γιατί η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Κινδύνου καθυστέρησε μέχρι τον Ιούλιο, γιατί ακυρώθηκε το σχέδιο για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εάν θα υπάρξει πλήρης αποζημίωση (100%) για κατοίκους, επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους, με άμεση καταβολή και όχι τμηματικά.

«Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα άφησαν πίσω τους μια ανείπωτη καταστροφή, με καμένα σπίτια, χιλιάδες στρέμματα κατεστραμμένων καλλιεργειών και βοσκοτόπων, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές. Οι πληγές στο φυσικό περιβάλλον είναι βαθιές και θα χρειαστούν δεκαετίες για να επουλωθούν. Αντί για άμεση και αποτελεσματική κρατική παρέμβαση, κάτοικοι και εθελοντές βρέθηκαν μόνοι τους να υπερασπίζονται τα σπίτια τους, ενώ η κυβέρνηση επέλεξε να επιδοθεί σε επικοινωνιακά σόου και πρόχειρα επιδόματα που αδυνατούν να καλύψουν το μέγεθος της καταστροφής», επισημαίνει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση.

«Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Παρά τα κονδύλια εκατομμυρίων, ουσιαστικά έργα πρόληψης δεν έγιναν ποτέ. Η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Κινδύνου καθυστέρησε, η ανανέωση του στόλου των εναέριων μέσων παραμένει στα χαρτιά, ενώ προγράμματα όπως το “Antinero” μετατράπηκαν σε σκάνδαλα. Την ίδια ώρα, το Πυροσβεστικό Σώμα στενάζει από την έλλειψη προσωπικού και μέσων, με τους έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες να αποκλείονται από την υπηρεσία», συμπληρώνει.

Η Νέα Αριστερά ζητά πλήρη αποζημίωση για όλους τους πληγέντες με άμεση καταβολή, έκτακτη χρηματοδότηση δήμων και περιφέρειας για αποκατάσταση των υποδομών και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και άμεσο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, με την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των εναέριων μέσων.

Η κοινοβουλευτική ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα σημάδεψαν για πάντα τον τόπο: καμένα σπίτια, καταστραμμένες καλλιέργειες, χαμένα κοπάδια, πληγές στο φυσικό περιβάλλον που χρειάζονται δεκαετίες για να κλείσουν. Εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές, όπως οδικά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης, που υπέστησαν βλάβες από την ένταση της φωτιάς.

Στον πρωτογενή τομέα, οι επιπτώσεις ήταν καθοριστικές, καθώς χάθηκαν χιλιάδες στρέμματα από ελαιώνες, αμπελώνες, οπωρώνες και βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα την απώλεια της παραγωγής και του εισοδήματος για πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρόκειται για τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές που έζησε η περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες και έφτασαν μέχρι τα όρια του κέντρου της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή, κάτοικοι και εθελοντές βρέθηκαν μόνοι τους να υπερασπίζονται τα σπίτια και τα χωριά τους, την ώρα που πυροσβέστες με αυταπάρνηση προειδοποιούσαν ότι «τα μέσα δεν επαρκούν». Προάστια και οικισμοί έμειναν αβοήθητοι. Μέσα σε αυτή την απόγνωση, η κυβέρνηση επέλεξε να επιδοθεί σε επικοινωνιακές φιέστες αντί για πραγματική στήριξη. Αντί για ένα συγκεκριμένο και άμεσο σχέδιο αποκατάστασης, προβάλλονται πρόχειρα επιδόματα-«pass», όπως το «Αχαΐα Pass», τα οποία είναι αδύνατον να αντικαταστήσουν τα χαμένα σπίτια, τις περιουσίες και την αγροτική και επαγγελματική δραστηριότητα. Όλα αυτά συνέβησαν τις ημέρες της καταστροφής, όπου η κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο, αλλά και οι βουλευτές του νομού ήταν απόντες.

Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Καμία ουσιαστική πρόληψη και αντιπυρικά έργα δεν έγιναν, παρά τα κονδύλια εκατομμυρίων. Η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Κινδύνου έγινε μόλις τον Ιούλιο, αφού είχε ξεσπάσει η καταστροφή. Η ανανέωση του στόλου εναέριων μέσων παραπέμπεται στο 2026. Το σχέδιο για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας ακυρώθηκε. Το πρόγραμμα «Antinero», αντί για ένα έργο ουσίας, μετατράπηκε σε σκάνδαλο αναθέσεων, με καταγγελίες ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οικολογική βλάβη και θεσμική στρέβλωση. Την ώρα που η χώρα φλέγεται, έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες αποκλείστηκαν από την υπηρεσία. Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει με ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο, το οποίο γίνεται συχνά αφορμή για νέες πυρκαγιές, καθώς έρευνες έχουν δείξει τη σύνδεσή του με την έναρξη πολλών εστιών. Τέλος, παρά τις εξαγγελίες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει φανεί ούτε ένα απτό έργο πολιτικής προστασίας στην πράξη.

Επειδή η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και όχι υπεκφυγές,

Επειδή οι πολίτες της Αχαΐας δεν χρειάζονται «ευχαριστώ» αλλά ουσιαστική στήριξη,

Επειδή η καταστροφή δεν μπορεί να γίνει πεδίο για νέες «αρπαχτές» πάνω στα καμένα,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Πόσα εναέρια και χερσαία μέσα κινητοποιήθηκαν για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα και ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα επέμβασής τους;

2. Γιατί η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Κινδύνου καθυστέρησε μέχρι τον Ιούλιο και πότε θα δημιουργηθούν πραγματικά λειτουργικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης;

3. Γιατί ακυρώθηκε το σχέδιο για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας και πότε θα υπάρξει αντίστοιχη υποδομή;

4. Τι μέτρα θα ληφθούν για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση Δήμων και Περιφέρειας ώστε να αποκατασταθούν υποδομές και να υλοποιηθούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πριν τις φθινοπωρινές βροχές;

5. Θα υπάρξει πλήρης αποζημίωση (100%) για κατοίκους, επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους, με άμεση καταβολή και όχι τμηματικά;

6. Πότε θα προχωρήσει η ανανέωση του στόλου εναέριων μέσων, ώστε να μην μένει η χώρα όμηρος της ανεπάρκειας μέχρι το 2026;

7. Θα ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αντί για τον αποκλεισμό έμπειρων εποχικών πυροσβεστών;

8. Τι έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εγκριθεί και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους για την πολιτική προστασία;

9. Με ποιο σχέδιο σκοπεύει η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι η πρόληψη δεν θα περιορίζεται σε «ατομική ευθύνη» αλλά θα είναι κρατική και συλλογική υποχρέωση;