Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καρδίτσα

Σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση ξέσπασε η φωτιά.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην Κρύα Βρύση της Καρδίτσας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και νωρίτερα «ήχησε» το 112 στην περιοχή, με την αποστολή μηνύματος που καλούσε τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.

Περίπου δύο ώρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ωστόσο, στην περιοχή πλέον δυνατοί άνεμοι, σύμφωνα με το karditsalive.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Το μήνυμα που εστάλη νωρίτερα σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή.

{https://x.com/112Greece/status/1958893906797515105}