Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Eurojackpot 22/8/25: Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα για 32 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 22/8/25: Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα για 32 εκατ. ευρώ
Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Μια νέα μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot το οποίο κληρώνει το ποσό των 32 εκατ. ευρώ.

Η φορολογία των κερδών

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

  • κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο 
  • κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
  • κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
  • κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
  • κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημείωση: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Τζόκερ 21/8/2025: Έγινε η κλήρωση, οι αριθμοί που χαρίζουν 1 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 21/8/2025: Έγινε η κλήρωση, οι αριθμοί που χαρίζουν 1 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Τζόκερ 21/8/2025: Στις 22:00 η κλήρωση για το ένα εκατομμύριο ευρώ

Τζόκερ 21/8/2025: Στις 22:00 η κλήρωση για το ένα εκατομμύριο ευρώ

Ελλάδα
Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Ελλάδα
Τζόκερ 19/8/2025: Κλήρωσε για το 1 εκατ., δείτε τυχερούς αριθμούς και πίνακα κερδών

Τζόκερ 19/8/2025: Κλήρωσε για το 1 εκατ., δείτε τυχερούς αριθμούς και πίνακα κερδών

Ελλάδα

NETWORK

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr