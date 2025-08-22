Eurojackpot 22/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους τυχερούς αριθμούς.

Το ποσό των 32 εκατ. ευρώ μοίρασε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 14, 16, 22 και 34. Τζόκερ οι αριθμοί 7 και 10.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.